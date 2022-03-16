Глава Минобороны Британии заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие на Украину

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Страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Глава Минобороны Британии заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие на Украину
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», — цитирует ТАСС Уоллеса.

15 марта российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства.

Ранее российские вооружённые силы уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов» вблизи Киева.

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