Глава Минобороны Британии заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие на Украину

Страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», — цитирует ТАСС Уоллеса.

15 марта российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства.

Ранее российские вооружённые силы уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов» вблизи Киева.