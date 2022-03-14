ВС России уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов»

Российские вооружённые силы уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов» вблизи Киева.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск», — сказал он.

Также Конашенков сообщил, что российские вооружённые силы вывели из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в украинских населённых пунктах Фёдоровке, Винаровке и Антополе.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры был нанесён утром 14 марта.