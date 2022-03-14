ВС России уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов»

Короткая ссылка
Российские вооружённые силы уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов» вблизи Киева.
ВС России уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов»
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск», — сказал он.

Также Конашенков сообщил, что российские вооружённые силы вывели из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в украинских населённых пунктах Фёдоровке, Винаровке и Антополе.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры был нанесён утром 14 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить