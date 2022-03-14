ВС России уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов»
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск», — сказал он.
Также Конашенков сообщил, что российские вооружённые силы вывели из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в украинских населённых пунктах Фёдоровке, Винаровке и Антополе.
По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры был нанесён утром 14 марта.