Российские ВС вывели из строя узлы связи в трёх населённых пунктах Украины

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Российские вооружённые силы вывели из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в украинских населённых пунктах Фёдоровка, Винаровка и Антополь.
Российские ВС вывели из строя узлы связи в трёх населённых пунктах Украины
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он сообщил, что удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры был нанесён утром 14 марта.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и приступить к массовой эвакуации населения.

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