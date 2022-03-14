Минобороны России сообщило об успешной операции по разблокированию Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и приступить к массовой эвакуации населения.

«Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», — сказал Мизинцев.

Также он заявил об уничтожении практически всех огневых точек неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя.

Кроме того, Мизинцев рассказал о ликвидации основных сил неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру Мариуполя.