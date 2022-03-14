Минобороны сообщило об уничтожении огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя
- РИА Новости
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Также в российском оборонном ведомстве сообщили о ликвидации основных сил неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру Мариуполя.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек.
В Министерстве обороны России сообщали, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.