Минобороны сообщило об уничтожении огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что уничтожены практически все огневые точки неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о ликвидации основных сил неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру Мариуполя.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек.

В Министерстве обороны России сообщали, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.