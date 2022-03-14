Штаб ДНР: из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуированы 86 человек

Короткая ссылка
Из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Штаб ДНР: из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуированы 86 человек
  • © РИА Новости / Иван Родионов

«За минувшие сутки, с 08:00 13 марта до 08:00 14 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей», — говорится в сообщении штаба.

Эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению.

Всего с 5 марта эвакуированы 922 человека.

Как ранее сообщило российское Министерство обороны, украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить