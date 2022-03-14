Штаб ДНР: из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуированы 86 человек

Из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 13 марта до 08:00 14 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей», — говорится в сообщении штаба.

Эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению.

Всего с 5 марта эвакуированы 922 человека.

Как ранее сообщило российское Министерство обороны, украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.