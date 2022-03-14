Штаб ДНР: из Мариуполя и его пригородов за сутки эвакуированы 86 человек
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«За минувшие сутки, с 08:00 13 марта до 08:00 14 марта, из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей», — говорится в сообщении штаба.
Эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению.
Всего с 5 марта эвакуированы 922 человека.
Как ранее сообщило российское Министерство обороны, украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.