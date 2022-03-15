Российские ВДВ захватили в Киевской области большое число иностранного вооружения

Российские десантники в ходе спецоперации на Украине в бою с противником захватили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносимые зенитно-ракетные комплексы западного производства.

Об этом сообщает Министерство обороны России. «В районе населённого пункта Гута-Межигорская (Киевская область) подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наёмников. Российскими десантниками изъято десять противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», — отметили в российском ведомстве. 14 марта российские вооружённые силы уничтожили склад боеприпасов на территории завода «Антонов» вблизи Киева.