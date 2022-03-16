Мединский: Украина предлагает демилитаризованное государство по образцу Австрии или Швеции

Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

Мединский уточнил, что это обсуждают на уровне руководств министерств обороны двух стран.

Он также добавил, что ключевой вопрос для России — это статус Крыма и Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты поставленные цели.