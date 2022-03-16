Мединский: Украина предлагает демилитаризованное государство по образцу Австрии или Швеции

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Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.
Мединский: Украина предлагает демилитаризованное государство по образцу Австрии или Швеции
  • AFP
  • © Sergei KHOLODILIN / BELTA

Мединский уточнил, что это обсуждают на уровне руководств министерств обороны двух стран.

Он также добавил, что ключевой вопрос для России — это статус Крыма и Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что переговоры с Украиной идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты поставленные цели.

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