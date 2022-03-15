Небензя заявил, что спецоперация на Украине завершится после достижения поставленных целей

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты поставленные цели.
Небензя заявил, что спецоперация на Украине завершится после достижения поставленных целей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости.

Небензя также заявил, что прекращение огня на Украине будет достигнуто, когда будут реализованы выдвинутые Россией требования, в том числе о демилитаризации и денацификации.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегации России и Украины на переговорах обсуждают, в частности, вопросы о прекращении огня и общие вопросы урегулирования.

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