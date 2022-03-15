Небензя заявил, что спецоперация на Украине завершится после достижения поставленных целей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты поставленные цели.

Об этом сообщило РИА Новости.

Небензя также заявил, что прекращение огня на Украине будет достигнуто, когда будут реализованы выдвинутые Россией требования, в том числе о демилитаризации и денацификации.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегации России и Украины на переговорах обсуждают, в частности, вопросы о прекращении огня и общие вопросы урегулирования.