Минобороны заявило об использовании украинскими военными здания синагоги в Умани

Минобороны России заявило об использовании украинскими военными синагоги в Умани в качестве пункта сбора и переправки оружия и националистов для участия в боевых действиях.

По словам Конашенкова, 20 марта украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения к израильскому кнессету обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.

«Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества», — сказал представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что российские военные в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам и местам богослужения.

По его словам, киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и норм морали использует такие объекты «в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях».

«Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, д. 1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами», — сказал Конашенков.

По его словам, имущество, оружие и боеприпасы, которые хранились в здании синагоги, националисты сначала загрузили в кузова самосвалов, а после этого замаскировали под мешки со строительным мусором.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что вооружение на Украину с Запада могут ввозить на медицинских или грузовых машинах.