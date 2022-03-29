Небензя не исключил, что вооружение на Украину могут ввозить на медицинских машинах

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что вооружение на Украину с Запада могут ввозить на медицинских или грузовых машинах.

По словам Небензи, из публикаций в интернете видно, что в распоряжении ВСУ оказались автомобили компании по доставке DHL, которые используются для перевозки вооружений.

«Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций (ООН и ОБСЕ) или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — цитирует его ТАСС.

Также Небензя сообщил, что Россия ожидает ответа на запрос об использовании автомобиля ООН украинскими националистами.

«Ожидаем ответа на наш последний запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером DP210015, также в Харькове участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя рассказал, что России известно о случаях использования украинскими радикалами автомобилей ОБСЕ. 

По его словам, «важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам».

Ранее Небензя заявил, что украинским военнослужащим, которые предпочтут сложить оружие, ничего угрожать не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить