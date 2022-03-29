Небензя не исключил, что вооружение на Украину могут ввозить на медицинских машинах

Постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что вооружение на Украину с Запада могут ввозить на медицинских или грузовых машинах.

По словам Небензи, из публикаций в интернете видно, что в распоряжении ВСУ оказались автомобили компании по доставке DHL, которые используются для перевозки вооружений.

«Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций (ООН и ОБСЕ) или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — цитирует его ТАСС.

Также Небензя сообщил, что Россия ожидает ответа на запрос об использовании автомобиля ООН украинскими националистами.

«Ожидаем ответа на наш последний запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером DP210015, также в Харькове участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя рассказал, что России известно о случаях использования украинскими радикалами автомобилей ОБСЕ.

По его словам, «важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам».

Ранее Небензя заявил, что украинским военнослужащим, которые предпочтут сложить оружие, ничего угрожать не будет.