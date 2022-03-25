«Журавля в небе обещают долгие годы»: почему Киев призывает Брюссель «не опоздать с решением» о принятии Украины в ЕС

Владимир Зеленский просит Евросоюз «не опоздать с решением» о принятии Украины в европейскую семью государств. По его мнению, страна должна быть в ЕС уже в ближайшее время. Ранее украинский лидер заявил, что с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе ЕК определится в течение нескольких месяцев. Как отмечают эксперты, в ЕС не планируют включать Украину в свои ряды и уже подали множество сигналов об отсутствии таких намерений.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой «не опаздывать с решением» о принятии его страны в ЕС. Видеозапись обращения была размещена в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец-то. Вот тут, я вас прошу, не опоздайте, пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры (Россию и Украину. — RT), и вы всё видите, кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого всё есть. А у нас есть этот шанс», — сказал Зеленский.

По его словам, за вступление украинской стороны в объединение выступают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Чехия, Болгария и Хорватия. При этом Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время к ним присоединятся Франция и Германия, после чего обратился с призывом к Венгрии решить, «за кого» она.

«Нет времени колебаться, время уже решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка», — заявил Зеленский.

Ранее на своей странице в Twitter украинский президент написал, что Еврокомиссия (ЕК) в течение нескольких месяцев определится с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе.

«Провёл содержательный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительство Украины и ЕК проинструктированы. Вместе движемся к нашей стратегической цели», — написал Зеленский.

Устремления Киева

Напомним, в конце февраля украинский президент выступил с видеообращением, в котором призвал ЕС к неотложному решению вопроса присоединения Украины к Евросоюзу «по новой специальной процедуре». Как подчеркнул Зеленский, цель украинской стороны — «быть вместе со всеми европейцами» и быть с ними «наравне».

«Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что всё это возможно», — заявил он.

После этого на сайте украинского президента появилась информация, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. В сообщении подчёркивалось, что «успех европейской интеграции» Украины якобы станет существенным вкладом «в стабильность и безопасность Европейского континента».

В Еврокомиссии подтвердили получение письма с официальным запросом Киева на вступление украинской стороны в ЕС. На пресс-конференции 3 марта во время визита в Бухарест глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот вопрос будет обсуждаться со странами — членами Европейского союза, но перед принятием решения на территории Украины должны быть завершены боевые действия.

Еврокомиссия

Gettyimages.ru

© Michele Spatari/NurPhoto

Позднее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche признал, что в ЕС есть разногласия относительно расширения союза.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон 10 марта, перед началом неформального саммита лидеров Евросоюза в Версале, где должен был обсуждаться вопрос вступления Украины в ЕС, заявил, что не считает возможным в настоящее время начать процедуру принятия Украины в объединение, поскольку на её территории идут боевые действия. А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с журналистами подчеркнул, что в ЕС нет такой процедуры, как ускоренное вступление в Европейский союз, и что процесс принятия Украины в ЕС может растянуться на долгое время.

Также по теме «Обострение у Киева комплекса неполноценности»: почему Зеленский вновь заговорил о вступлении Украины в ЕС и НАТО Владимир Зеленский обратился к кандидатам в канцлеры Германии с рядом вопросов по поводу перспектив членства Украины в Евросоюзе и...

В итоге лидеры Евросоюза не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

В заявлении глав государств и правительств ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале говорится лишь, что Совет ЕС предложил ЕК «представить своё мнение» относительно заявки Украины на членство в содружестве.

В своём очередном видеообращении Зеленский выразил разочарование решением Брюсселя. «Это не то, чего мы ждём», — посетовал он.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил 15 марта в эфире Fox News, что у Киева нет «десятков тысяч лет», чтобы ожидать официальных процедур принятия украинской стороны в ЕС. И, несмотря на отказ ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, вновь призвал глав европейского объединения начать «ускоренную процедуру».

«Не планировали и не собираются»

Как отметил в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Киев всё ещё надеется на скорое вступление Украины в ЕС, несмотря на то что в Евросоюзе уже подали множество сигналов об отсутствии подобных планов.

«В ЕС не планировали и не собираются включать Украину в свои ряды. Этого журавля в небе украинцам обещают долгие годы. Зеленский надеется, что на базе так называемой солидарности с Киевом европейские страны по политическим мотивам будут вынуждены сделать то, чего не хотели делать раньше, — принять Украину в ЕС. Однако этого не произойдёт, и журавль так и останется летать в небе», — заявил Жарихин.

По его словам, Брюссель может лишь формально отреагировать на новые призывы Киева включить Украину в состав Евросоюза.

«Максимум, на что могут рассчитывать украинские власти, так это на очередные обещания ЕС принять украинскую сторону тогда, когда она будет к этому готова», — сказал аналитик.

Саммит ЕС в Версале

AFP

© Ludovic MARIN / POOL

Зеленский вновь поднимает вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС, поскольку хочет получать от Евросоюза стабильное финансирование, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Киев рассчитывает, что будет получать большие объёмы дотаций от ЕС. Примечательно, что те страны, которые выступают за принятие Украины в Евросоюз, например Польша и государства Прибалтики, ничего не вносят в ЕС, а только получают. Деньги дают такие государства, как Германия и Франция. Поэтому нежелание Берлина и Парижа брать на себя обузу в виде разбитой украинской экономики вполне понятно», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Оленченко напомнил, что Евросоюз в целом переживает не лучшие времена и до сих пор пытается устранить последствия пандемии коронавируса, в том числе и в экономической сфере.

«У ЕС нет денег на то, чтобы финансировать Украину как члена объединения. Бюджетный план Европейского союза уже составлен, он будет действовать до 2027 года, и никто не будет его перекраивать ради Киева», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что ЕС не примет в свои ряды Украину не только из-за экономического аспекта, но и по причине продолжающейся специальной военной операции России на её территории.

«Не было ещё в истории Евросоюза прецедента, когда страну, находящуюся в подобном положении, принимали в ЕС. Зеленский должен об этом думать и понимать такие нюансы, но он себя этим не обременяет. Для него главное — о чём-то говорить, держать тему вступления Украины в ЕС в зоне общественного внимания ради своего пиара», — заявил Межевич в беседе с RT.

Он также считает, что ЕС не будет всерьёз рассматривать заявку украинской стороны на вступление в союз.

«В Брюсселе, конечно, отчитаются, скажут, что ознакомились. Но никаких конкретных действий не последует. Могут лишь в который раз прозвучать стандартные фразы о том, что Украина — это часть европейской семьи, но не более того», — заключил Межевич.