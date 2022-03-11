Президент Литвы: в ЕС не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата

Лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернёмся к этому вопросу», — сообщил он.

Как пишет РИА Новости, в свою очередь, премьер-министр Словении Янез Янша признал наличие разногласий среди лидеров Евросоюза в отношении членства Украины в сообществе.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС по итогам первого дня встречи в Версале поручил Еврокомисии подготовить заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз.

Совет ЕС также заявил о намерении углублять партнёрство с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».