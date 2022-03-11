Совет ЕС поручил Еврокомиссии оценить заявки Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС

Совет ЕС по итогам первого дня встречи в Версале поручил Еврокомисии подготовить заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз.

«Совет предложил Комиссии представить своё заключение по этому заявлению (на членство Украины в ЕС. — RT) в соответствии с соответствующими положениями договоров. ... Совет предложил Комиссии представить свои заключения по заявкам республики Молдова и Грузии», — говорится в заявлении по итогам саммита ЕС в Версале.

Совет ЕС также заявил о намерении углублять партнёрство с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».

Ранее в офисе украинского президента выразили надежду на то, что на саммите ЕС в Версале запустят процедуру по приёму Украины в Евросоюз.

Президент Молдавии Майя Санду сообщила о подаче заявки на вступление страны в ЕС.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна подала заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.