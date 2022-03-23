Захарова назвала манипуляцией попытку Зеленского сравнить события на Украине с холокостом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала манипуляцией попытку украинского лидера Владимира Зеленского в ходе выступления в израильском кнессете сравнить события на Украине с холокостом.

«Выступление В. Зеленского..., вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина — в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путём проведения искусственных параллелей между холокостом и нынешними событиями на Украине», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Захарова отметила, что Зеленский пытался оказать психологическое воздействие на аудиторию и приводил «вызывающие недоумение» аналогии.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но в случае неудачного разговора допустил риск начала третьей мировой войны.