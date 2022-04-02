Песков: демилитаризация Украины «идёт полным ходом»
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Демилитаризация действительно идет полным ходом, военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооружённых сил. Это действительно одна из целей этой операции», — сказал представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.
В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.