Песков: демилитаризация Украины «идёт полным ходом»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации «идёт полным ходом».
Песков: демилитаризация Украины «идёт полным ходом»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Демилитаризация действительно идет полным ходом, военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооружённых сил. Это действительно одна из целей этой операции», — сказал представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

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