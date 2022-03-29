Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Российские вооружённые силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он также отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.

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