Продукты питания и строительные материалы: МЧС РФ доставило 665 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Автомобильные колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили 665 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщили в ведомстве. Груз включает в себя продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.

РИА Новости

© Максим Блинов