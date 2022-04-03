Продукты питания и строительные материалы: МЧС РФ доставило 665 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

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Наталия Сергиевская
Автомобильные колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили 665 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщили в ведомстве. Груз включает в себя продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.
Продукты питания и строительные материалы: МЧС РФ доставило 665 тонн гумпомощи для жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
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  • 03 апреля 2022

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя.

    Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается помощь.

  • В Госдуму в понедельник, 4 апреля, внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал он в своём Telegram-канале.

  • Украинские военные выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Первомайску в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

  • Инженерные подразделения ВС России проводят разминирование территорий Сумской области.

  • Представители Луганской Народной Республики передадут сведения о преступлениях Киева в Донбассе в генпрокуратуру республики и во все международные правозащитные организации.

    Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

    «Всё, что фиксируется аппаратом уполномоченного, всё это будет направлено в первую очередь в генеральную прокуратуру, второе — во все международные организации», — сказала она.

  • Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что бойцы националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса.

    «Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку», — цитирует её РИА Новости.

    По её словам, нацбаты забирают гуманитарную помощь себе.

  • Автомобильные колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили 665 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины.

    В ведомстве уточнили, что в груз входят продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.

  • Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг Украины.

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