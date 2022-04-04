Лавров заявил, что провокация в Буче несёт угрозу международной безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.
Лавров заявил, что провокация в Буче несёт угрозу международной безопасности
  • РИА Новости

«Мы затребовали срочное проведение заседания Совета безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности», — сообщил он на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает заявления Киева о гибели мирных жителей в Буче и будет продвигать обсуждение этой провокации в Совете Безопасности ООН.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, председательствующая в СБ ООН Великобритания 3 апреля «в худших английских традициях» не дала согласия на проведение заседания по провокации Киева в Буче.

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