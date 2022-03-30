Глава МИД Германии заявила о готовности Берлина предоставить Украине гарантии безопасности
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«Если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала ARD.
Бербок добавила, что немецкая сторона полностью солидарна с Украиной.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон готов сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение.