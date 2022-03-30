Постпред Британии при ООН: Лондон может выступить гарантом безопасности Украины

Великобритания готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

«Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом», — цитирует ТАСС Вудворд.

По её словам, Лондон оказывает Украине значительную военную помощь и гуманитарную поддержку.

29 марта прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.