Постпред Британии при ООН: Лондон может выступить гарантом безопасности Украины
«Мы будем рады сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит нас об этом», — цитирует ТАСС Вудворд.
По её словам, Лондон оказывает Украине значительную военную помощь и гуманитарную поддержку.
29 марта прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров.
Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.