Зеленский потребовал от России гарантий безопасности
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«Вы требуете гарантии безопасности от НАТО, — обратился он к России. — И мы требуем. От вас, от России, и от всех гарантов Будапештского меморандума», — сказал он.
По словам Зеленского, безопасность Украины связана с безопасностью её соседей, «поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы».
Ранее он заявил, что Киеву не нужна война, но страна готова защищаться.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США ни при каком сценарии не намерены отправлять американские войска на Украину, чтобы воевать с Россией.