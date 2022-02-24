Зеленский потребовал от России гарантий безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина требует предоставления её гарантий безопасности от России и других стран, подписавших Будапештский меморандум.

«Вы требуете гарантии безопасности от НАТО, — обратился он к России. — И мы требуем. От вас, от России, и от всех гарантов Будапештского меморандума», — сказал он.

По словам Зеленского, безопасность Украины связана с безопасностью её соседей, «поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы».

Ранее он заявил, что Киеву не нужна война, но страна готова защищаться.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США ни при каком сценарии не намерены отправлять американские войска на Украину, чтобы воевать с Россией.