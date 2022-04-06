«Выйти без потерь не может»: как Зеленский заявил о необходимости продолжать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжать переговоры с Россией, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. При этом, по его словам, Киев намерен придерживаться позиции о недопустимости потери своих территорий. Между тем глава МИД страны Дмитрий Кулеба высказал мнение, что дипломатия не составляет основу урегулирования — мира нужно добиваться на поле боя и через кабинеты в Европе и Северной Америке. Однако в США, например, уже дали понять, что Украина должна сама решать, на какой исход переговоров с РФ готова согласиться. Эксперты считают, что риторика киевских властей разнится из-за отсутствия консолидированного подхода. Аналитики также полагают, что никто на Западе не захочет брать на себя обязательств по гарантиям Украине.

В Киеве считают необходимым продолжать переговоры с Россией по урегулированию ситуации. Об этом в интервью украинским СМИ в рамках телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Просто на сегодня сказать: «Давайте ни про что не будем больше говорить» — позиция самая простая... Самое сложное — это говорить... И при всей этой позиции (украинской стороны. — RT) найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что перед Киевом стоит задача выйти на договорённости так, чтобы «не утратить свою территорию». В частности, в этом контексте он фактически поставил под сомнение, что на нынешних переговорах будут приняты конкретные решения по статусу Крыма и Донбасса.

«Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам, это невозможно, даже если у нас будут переговоры, невозможно», — заявил украинский президент.

По его мнению, на урегулирование статуса того же Крыма может понадобиться 10—15 лет. «Потому что 10—15 лет — это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договорённость сторон о том, что на протяжении 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путём», — пояснил Зеленский.

Тем более, как он подчёркивал 21 марта в интервью ряду европейских и украинских телекомпаний, при принятии конкретных решений и договорённостей нужно будет опираться на волеизъявление народа, а для этого — проводить референдум.

Вместе с тем уже в нынешнем разговоре со СМИ Зеленский допустил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он так настаивал всё это время, может и не состояться. При этом он в очередной раз озвучил требование к Западу предоставить Украине гарантии безопасности, указав на то, что они необходимы из-за нежелания НАТО принимать страну в свои ряды.

Флаги стран НАТО

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© Thierry Monasse

«Пока что мы не получили конкретный перечень тех гарантий, перечень тех стран, которые готовы стопроцентно включиться за нас. Это очень важный момент. Нам не нужно, чтобы было сорок стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договорённости включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьёзные игроки, готовые на всё... Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика. Чтобы все эти санкции, глубоко заранее разработанные, — в первую секунду, когда мы почувствовали угрозу со стороны РФ, круг этих стран объединился и в течение суток, двух-трёх дней ввёл всё сразу. Заблокировали, просто под колпак загнали бы такую страну», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что считает западные страны стороной конфликта между Россией и Украиной, в связи с чем они должны активно способствовать завершению боевых действий.

«Наши западные партнёры — все участники этого, потому что они будут гарантами безопасности», — уточнил Зеленский.

Немирная дипломатия

Примечательно, что в украинском руководстве мнения о путях урегулирования ситуации в стране расходятся. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC 5 апреля выразил уверенность, что вовсе не дипломатия — основной способ установления мира в государстве.

«Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя», — сказал он.

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Министр также подчеркнул, что будущее должно будет решаться не только на передовой, но и в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где будут приниматься решения о санкциях и поставках оружия.

При этом интервьюер заметил, что после заявлений Кулебы о том, что Россия «хуже, чем террористы из ИГ*», довольно непросто «серьёзно говорить о переговорах» и «вся эта дипломатия кажется какой-то фантазией».

Между тем в Вашингтоне не стремятся становиться непосредственными участниками российско-украинского переговорного процесса.

«Именно украинцы и украинские лидеры будут определять дипломатический путь: какие обсуждения и переговоры они считают приемлемыми... мы здесь, чтобы помочь им, и мы не будем предопределять его», — заявила на брифинге 4 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, цель США — «укрепление переговорной позиции» Украины путём экономической и военной поддержки.

В России продолжающиеся переговоры оценивают осторожно. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» 2 апреля отметил, что процесс идёт непросто, но продолжать его необходимо.

«Главное — нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками... Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились», — сказал Песков.

Указатель расстояния до Киева недалеко от здания правительства Донецкой Народной Республики

РИА Новости

© Илья Питалев

«Рассчитывает на некое чудо»

По мнению опрошенных RT экспертов, у Украины нет других вариантов, кроме как вести переговоры с Россией, однако Киев пытается всячески тормозить их, чтобы выиграть время и попытаться выбить для себя максимально выгодные условия.

«С одной стороны, Зеленский рассчитывает на некое чудо: что поступит какое-то тяжёлое оружие с Запада и поможет переломить ситуацию на фронте. С другой, он рассчитывает, что Россия надорвётся от санкций и вынуждена будет пойти на уступки, что Запад этими санкциями сможет продавить российскую позицию, что было бы идеальным вариантом и для Киева, и для его союзников, так как позволило бы выйти из этой ситуации победителями», — пояснил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

При этом, по его словам, украинская сторона так и не может до конца выработать единую стратегию по отношению к переговорам.

«Выйти из переговоров без потерь они не могут. При этом они ещё и сами себе отрезают возможности для выработки конструктивных решений. Так, организовав фальсификацию в Буче, Зеленский уже не может сесть за стол переговоров с Путиным, потому что в его глазах он — провокатор. То есть Зеленский сам себе дорогу к прямому диалогу отрезал. Отсюда такие заявления, что сейчас переговоры вести почти невозможно, но мы будем», — добавил аналитик.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак заметил, что киевское руководство демонстрирует отсутствие какой-либо координации внутри себя, это говорит о его разобщённости и непонимании, что предпринимать в сложившейся ситуации.

«Там нет потребности в координации действий различных ведомств, потому что они, по большому счёту, ни на что не влияют. Зеленскому спускаются с Запада инструкции, указания, а он не всегда, судя по всему, успевает поставить в известность о них других членов команды, которые имеют отношение к переговорным процессам и ко всем эти событиям. Поэтому у них может не совпадать мнение, так как к тому же у них отсутствует единая выработанная позиция. А между прочим, все эти люди тоже в эфир транслируют своё мнение по поводу ситуации», — рассказал в беседе с RT эксперт.

Из-за того, что Украина сегодня не представляет собой целостного государства, надёжного проводника западной политики, европейские страны и США не горят желанием становиться гарантами её безопасности и нести издержки и ответственность.

«Никто не будет вкладываться в проект, который практически изжил себя. Что эти страны могут гарантировать Украине? Территориальную целостность? — Нет. Безопасность? — Непонятно тогда, кого и чего. Сохранность нынешней власти? — Неизвестно, насколько это интересно Западу. Поэтому там будут максимально выжидать, прежде чем идти на какие-то серьёзные шаги в отношении Украины», — считает Дудчак.

К тому же, как добавил Андрей Суздальцев, становиться гарантами для Украины просто небезопасно, так как её руководство нестабильно, скандально и постоянно ищет конфликта с Россией.

«Статус украинского гаранта гарантирует только вступление в войну с Россией. Все прекрасно понимают и участвовать в этом никто не хочет», — подытожил эксперт.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.