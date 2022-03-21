Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ Украины и Европы выступил за вынесение некоторых возможных компромиссных договорённостей с Россией на референдум.
Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях — и они могут быть историческими, — мы никуда не денемся, мы придём в референдум», — цитирует его ТАСС.

Зеленский утверждает, что «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов».

При этом он заявил, что то, какими будут возможные компромиссы, будет решаться в ходе «разговора» представителей Украины и России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить