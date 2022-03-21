Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ Украины и Европы выступил за вынесение некоторых возможных компромиссных договорённостей с Россией на референдум.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях — и они могут быть историческими, — мы никуда не денемся, мы придём в референдум», — цитирует его ТАСС.

Зеленский утверждает, что «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов».

При этом он заявил, что то, какими будут возможные компромиссы, будет решаться в ходе «разговора» представителей Украины и России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.