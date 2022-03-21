Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум
- AP
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«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях — и они могут быть историческими, — мы никуда не денемся, мы придём в референдум», — цитирует его ТАСС.
Зеленский утверждает, что «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов».
При этом он заявил, что то, какими будут возможные компромиссы, будет решаться в ходе «разговора» представителей Украины и России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.