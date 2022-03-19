Лавров: США могут не позволять Украине соглашаться на требования России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.

По его словам, украинская сторона начала переговоры, по сути, с «отбывания номера».

«Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными», — приводит РИА Новости слова Лаврова во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае, если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.