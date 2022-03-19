Лавров: США могут не позволять Украине соглашаться на требования России

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут «держать за руку» украинскую сторону на переговорах с Россией, не позволяя ей соглашаться на требования российской стороны.
Лавров: США могут не позволять Украине соглашаться на требования России
  • РИА Новости

По его словам, украинская сторона начала переговоры, по сути, с «отбывания номера».

«Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными», — приводит РИА Новости слова Лаврова во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае, если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить