В Минобороны сообщили об уничтожении западной военной техники в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении военной техники США и других западных стран в районе железнодорожной станции в Харьковской области.

«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», — заявил Конашенков.

Всего за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины.

В частности, были поражены два пункта управления в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в Одесской области.

Ранее сообщалось, что российские ВС уничтожили очередной украинский склад боеприпасов, а также поразили 31 район сосредоточения живой силы ВСУ.