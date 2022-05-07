В Минобороны сообщили об уничтожении западной военной техники в Харьковской области

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении военной техники США и других западных стран в районе железнодорожной станции в Харьковской области.
В Минобороны сообщили об уничтожении западной военной техники в Харьковской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», — заявил Конашенков.

Всего за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины.

В частности, были поражены два пункта управления в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в Одесской области.

Ранее сообщалось, что российские ВС уничтожили очередной украинский склад боеприпасов, а также поразили 31 район сосредоточения живой силы ВСУ.

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