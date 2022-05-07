В Минобороны сообщили об уничтожении западной военной техники в Харьковской области
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«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», — заявил Конашенков.
Всего за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины.
В частности, были поражены два пункта управления в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в Одесской области.
Ранее сообщалось, что российские ВС уничтожили очередной украинский склад боеприпасов, а также поразили 31 район сосредоточения живой силы ВСУ.