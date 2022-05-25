Дефицит субъектности: почему в Киеве заявляют о несогласии прекратить огонь

Украина не согласится на прекращение огня или перемирие с Россией ради возобновления деловых отношений стран Запада с Москвой. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, подобные предложения якобы звучали на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее на форуме к скорейшему достижению перемирия между оппонентами призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, однако они невозможны из-за полного отсутствия инициативы со стороны Киева. Эксперты отмечают, что Украина не обладает достаточной самостоятельностью для принятия решений о прекращении огня и возобновлении диалога.

Украина не согласится на прекращение огня ради возобновления деловых отношений Запада с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«На полях ВЭФ ведутся разговоры о том, не пора ли приостановить огонь, договориться с Кремлём и вернуться к бизнесу с Россией. Какой-то новый вирус слепоты? Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелёк. Кратчайший путь к завершению войны — это оружие, деньги, эмбарго», — написал Подоляк в Twitter.

Ранее Подоляк в интервью Reuters заявил, что Киев не согласится на прекращение огня и не приемлет какого-либо соглашения с Москвой, которое будет предполагать территориальные уступки. Он добавил, что Россия должна потерпеть «болезненное» поражение.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении в Давосе заявил, что не будет вести переговоры ни с кем, кроме Владимира Путина, а единственным обсуждаемым вопросом на них будет прекращение боевых действий.

В то же время в интервью японскому общественному телевидению Зеленский отметил, что Украина сядет за стол переговоров с РФ после того, как вернёт территории, утраченные с 24 февраля, когда началась российская специальная военная операция.

Слово дипломата

Ранее к переговорам и прекращению огня на Украине на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Переговоры нужно начать в течение следующих двух месяцев… пока это не привело к труднопреодолимым потрясениям и напряжённости. В идеале линия разграничения должна вернуться к прежнему статус-кво. Если вывести войну за этот предел, вопрос будет стоять не о свободе Украины, а о новой войне против самой России», — пояснил ветеран американской дипломатии.

Киссинджер добавил, что необходимо избежать полной изоляции РФ.

«Украина должна была быть мостом между Европой и Россией, но теперь, когда взаимоотношения между странами меняются, разделительная черта может быть проведена иначе, и Россия может оказаться в полной изоляции», — подчеркнул бывший глава Госдепа.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на форуме в Давосе в 2017 году

AFP

© FABRICE COFFRINI

В свою очередь, полная изоляция России может привести к тому, что она будет искать постоянных союзников в других частях света, предупредил Генри Киссинджер.

«Сейчас мы оказались в ситуации, когда Россия может полностью отстраниться от Европы и попытаться заключить постоянный союз в другой части света. Это может привести к дипломатической удалённости наподобие той, которая наблюдалась во время холодной войны, что отбросит нас на десятилетия назад. Нам следует стремиться к долгосрочному миру», — пояснил дипломат.

Тупиковый процесс

Напомним, что Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в различных форматах, однако они не привели к каким-либо конкретным результатам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля сообщил, что в рамках переговорного процесса украинской стороне был передан документ с «чёткими формулировками», ответа на который ожидают в Москве.

Однако затем российские официальные лица заявили, что переговорный процесс зашёл в тупик. Так, 17 мая о фактическом выходе киевского режима из переговоров сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса», — сказал Руденко журналистам на полях конференции клуба «Валдай».

Позднее Руденко пояснил, что Москва будет готова вернуться к переговорам с Киевом после того, как украинская сторона отреагирует на переданные ей документы.

«Это не наша инициатива — заморозить нынешний этап переговоров и поставить это всё на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит по крайней мере реакцию на переданные ей наши документы», — сказал он.

В свою очередь, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но для дальнейших встреч нужно сначала подготовить необходимые документы, без которых они бессмысленны.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что, для того чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьёзная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности. Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договорённостей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться», — отметил Мединский.

Глава МИД России Сергей Лавров в то же время заявил, что Украина не имеет самостоятельной позиции на переговорах с российской стороной и находится в ведомом положении у Великобритании и США. Об этом свидетельствует смена позиции Киева после встречи в Стамбуле, на которой украинская сторона впервые передала делегации РФ бумагу с принципами для дальнейшего соглашения.

При этом перевод переговоров о будущем Украины на уровень США и Великобритании не имеет смысла, так как они «объявили своей целью нанесение поражения России», пояснил Сергей Лавров.

«Кроме того, ни Лондон, ни Вашингтон, ни Запад в целом никаких предложений не выдвигают», — указал Лавров.

«Есть задание Вашингтона»

Новое заявление Михаила Подоляка о несогласии на возможное прекращение огня демонстрирует отсутствие у Киева автономии от центров принятий решений в Лондоне и Вашингтоне, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Именно такое задание есть для украинского руководства со стороны Вашингтона. Они не будут соглашаться на прекращение огня, так как для них это будет означать капитуляцию. Поэтому Вашингтон будет давать деньги на продолжение конфликта, хотя каждый следующий транш будет дать всё сложнее. Но они будут требовать, чтобы сопротивление не прекращалось до последнего», — пояснил эксперт.

Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе

AP

© Markus Schreiber

Администрация Зеленского не обладает возможностью принимать какие-либо решения по переговорам с РФ, подчеркнул Владимир Брутер.

«Киев недостаточно субъектен, чтобы принимать такие решения. Согласны они или нет, вопрос открытый. Там есть разные мнения, разные люди, они конкурируют друг с другом, интригуют друг против друга. Поэтому говорить о том, что киевский режим един, нельзя. Есть задание Вашингтона и контроль со стороны США. Всё остальное уже не зависит от того, что думают в Киеве. Киев будет продолжать делать то, что ему указывают», — отметил политолог.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в разговоре с RT обратила внимание на призыв Генри Киссинджера к разрядке.

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«Интересно, что вменяемый путь предлагает Генри Киссинджер: он, как политик старой закалки, времён разрядки напряжённости между СССР и США, помнит о реализме в международных отношениях и понимает, чем обернётся продолжающийся курс на накачку Украины вооружениями, когда Россия уже перешла к действиям», — отметила политолог.

Ещё в 2014 году Киссинджер написал статью о том, что Украина должна оставаться нейтральной и не вступать в НАТО, напомнила Виктория Федосова. Однако такие позиции в западном истеблишменте сейчас в меньшинстве, добавила собеседник RT.

«Истеблишмент США потерял связь с реальностью, а жертвой их политической близорукости и манипуляций стала Украина. Возможно, мнение таких политиков, как Киссинджер, станет более популярным осенью перед очередными выборами в американский сенат», — считает эксперт.

При этом заявления Михаила Подоляка о том, что Украина не променяет суверенитет на чей-то полный кошелёк, сложно воспринимать всерьёз, отметила Виктория Федосова.