Зеленский готов к встрече с Путиным только для обсуждения прекращения конфликта
«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России», — приводит ТАСС слова Зеленского в ходе выступления.
Он отметил, что готов на встречу, только если предметом её обсуждения будет прекращение конфликта.
По его словам, организовать подобную встречу всё сложнее.
Ранее в Кремле заявили, что Путин в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые, по сути, заблокированы украинской стороной.