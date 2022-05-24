Зеленский готов к встрече с Путиным только для обсуждения прекращения конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным только для обсуждения прекращения конфликта.

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России», — приводит ТАСС слова Зеленского в ходе выступления.

Он отметил, что готов на встречу, только если предметом её обсуждения будет прекращение конфликта.

По его словам, организовать подобную встречу всё сложнее.

Ранее в Кремле заявили, что Путин в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые, по сути, заблокированы украинской стороной.

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