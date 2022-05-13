Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским и автономию ЛНР и ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина не признает российскую принадлежность Крыма и автономию Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Также он заявил, что Киев не намерен признавать автономию ЛНР и ДНР.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем дал оценку состоянию дел на переговорах Москвы и Киева, которые «по сути, заблокированы» украинской стороной.

Также президент России заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.