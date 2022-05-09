Путин: планы спецоперации на Украине выполняются, результат будет достигнут

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали», — сказал Путин в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта».

Путин подчеркнул, что России этого шанса не оставили.

Он добавил, что «ребята воюют мужественно, героически, профессионально».

«Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут», — сказал Путин.

Он отметил, что на этот счёт нет никаких сомнений.

Ранее президент России предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.

По его словам, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.