Путин: планы спецоперации на Украине выполняются, результат будет достигнут
- РИА Новости
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали», — сказал Путин в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта».
Путин подчеркнул, что России этого шанса не оставили.
Он добавил, что «ребята воюют мужественно, героически, профессионально».
«Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут», — сказал Путин.
Он отметил, что на этот счёт нет никаких сомнений.
Ранее президент России предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.
По его словам, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.