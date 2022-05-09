Путин: планы спецоперации на Украине выполняются, результат будет достигнут

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Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.
Путин: планы спецоперации на Украине выполняются, результат будет достигнут
  • РИА Новости

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали», — сказал Путин в ходе встречи с Артёмом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта».

Путин подчеркнул, что России этого шанса не оставили.

Он добавил, что «ребята воюют мужественно, героически, профессионально».

«Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут», — сказал Путин.

Он отметил, что на этот счёт нет никаких сомнений.

Ранее президент России предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.

По его словам, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.

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