Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине

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Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.
Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине
  • РИА Новости

По словам главы государства, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.

«У нас для этого есть все инструменты. Такие, которыми не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — подчеркнул он в ходе совещания с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. 

В Следственном комитете России ранее заявили, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники из более чем 50 стран.

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