СК России: на Украине создано не менее 16 формирований с наёмниками из более чем 50 стран

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В Следственном комитете России заявили, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники из более чем 50 стран.
СК России: на Украине создано не менее 16 формирований с наёмниками из более чем 50 стран
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из более чем 50 стран», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти.

«Следствием устанавливаются их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что порядка 400 иностранных наёмников находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

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