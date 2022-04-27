СК России: на Украине создано не менее 16 формирований с наёмниками из более чем 50 стран
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из более чем 50 стран», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти.
«Следствием устанавливаются их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что порядка 400 иностранных наёмников находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.