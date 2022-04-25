Глава ДНР Пушилин: порядка 400 иностранных наёмников находятся на «Азовстали»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 400 иностранных наёмников находятся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

«Ну а общее количество, тут по-прежнему та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее глава ДНР рассказал, что украинским националистам, засевшим на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, «осталось недолго».

В Минобороны России ранее заявили, что все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.