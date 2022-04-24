Глава ДНР Пушилин заявил, что украинским боевикам на «Азовстали» «осталось недолго»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что украинским националистам, засевшим на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, «осталось недолго».

По его словам, на «Азовстали» остаётся «костяк неонацистов», а «штурма активного нет».

«Но мы прекрасно понимаем, что им осталось недолго в силу разных обстоятельств», — сказал глава ДНР.

В Минобороны России ранее заявили, что все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что штурм «Азовстали» в Мариуполе потребовал бы три-четыре дня. Президент Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны нецелесообразным и приказал отменить его.

При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».