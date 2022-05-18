«Полигон для борьбы с Россией»: почему на Западе не хотят поддерживать диалог между Москвой и Киевом

Украинская делегация не является самостоятельной на переговорах с Россией, так как её «ведут» США и Великобритания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, подчеркнул он, Запад поставил своей целью нанесение поражения России, поэтому переводить диалог на уровень Вашингтона и Лондона бессмысленно, тем более что и предложений они никаких не выдвигают. Между тем сама Украина для них является «расходным материалом», в пользу чего говорит их нежелание давать Киеву какие-либо гарантии. В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Это подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Эксперты отмечают, что Запад не заинтересован в налаживании диалога Киева и Москвы, так как это не отвечает его курсу на ослабление России.

Украина на переговорах с Россией не имеет самостоятельной позиции, так как находятся на положении ведомой у США и Великобритании. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«У нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков, регулируют их свободу манёвра Вашингтон и Лондон особенно», — сказал он.

Свидетельство тому — резкое изменение позиции украинской стороны после переговоров в Стамбуле, где она впервые за весь период предыдущих контактов передала России «бумагу», где были принципы, «которые российская сторона готова была взять за основу», чтобы разрабатывать соглашение дальше.

«Но буквально через день украинская сторона отыграла назад. Причём перед тем, как она отыграла, случилась провокация с постановочной ситуацией в городе Буче. Запад тут же после этой Бучи, ни в чём не разобравшись, потребовал расследования, но уже до расследования ввёл санкции, очередной пакет. Явно это было сигналом о том, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов достижения договорённостей, не была поддержана на Западе», — пояснил министр.

Вместе с тем он отметил, что бессмысленно переводить переговоры о будущем Украины на уровень Лондона и Вашингтона, так как они вместе с Брюсселем «объявили своей целью нанесение поражения России».

«Кроме того, ни Лондон, ни Вашингтон, ни Запад в целом никаких предложений не выдвигают», — указал Лавров.

В свете этого он подчеркнул, что нынешний конфликт находится не в плоскости Россия — Украина, а в плоскости Россия — Запад. И западным странам Украина сама по себе не нужна, в связи с чем рассматривается ими как «расходный материал» в гибридной войне против РФ, сказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его мнению, в пользу этого говорит ещё и то, что Запад не стремится предоставлять Киеву гарантии безопасности.

«По нашим данным, они не получили от Запада заверений, что Запад готов под такими гарантиями безопасности Украины подписаться. Что тоже говорит о том, что Украина особо-то Западу не нужна, кроме как плацдарм для постоянного раздражения Российской Федерации, для создания угроз нашей безопасности», — рассказал министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Евгений Одиноков

Размывание положений

Между тем замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в тот же день заявил, что переговоры между Россией и Украиной в настоящий момент не ведутся. Киев так и не предоставил ответа на предложенный Россией проект договора.

При этом о том, что РФ передала документ Украине, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 20 апреля. И Киев его получение подтвердил в тот же день.

Позднее в интервью ТАСС Андрей Руденко отметил, что украинская сторона сегодня «пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах».

Приостановку диалога подтвердили и на Украине. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 17 мая заявил, что причина — отсутствие каких-либо подвижек после стамбульского коммюнике. При этом он выразил уверенность, что «любая война будет завершаться за столом переговоров» и модерировать этот процесс якобы будет президент Украины Владимир Зеленский. Подоляк также подчеркнул, что Киев не готов отдавать России какие-либо территории. По его мнению, «любой «Минск-2» — это отложенная война».

Сам украинский президент до сих пор не может определиться относительно формата переговоров с РФ. Так, в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 13 мая он заявил, что готов на диалог, но только непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным «без каких-либо посредников». В то же время он отметил, что диалог «невозможен без жёсткой и сильной позиции иностранных партнёров».

Потенциальная эскалация

О том факте, что Запад держит руку на пульсе российско-украинских переговоров, говорят ремарки самих представителей США и Великобритании. В частности, газета The Times опубликовала 31 марта материал, в котором её источники в британском правительстве утверждали, что Лондон выступает против чересчур раннего, по его мнению, мирного соглашения между Россией и Украиной. По их словам, в правительстве считают, что, прежде чем проводить переговоры по миру, Киев должен занять как можно более сильную позицию с военной точки зрения.

Позднее США говорили об отсутствии перспектив российско-украинского диалога. Об этом, в частности, 10 мая заявила глава Национальной разведки страны Эврил Хэйнс на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената.

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле

РИА Новости

© Сергей Карпухин

«Поскольку и Россия, и Украина считают, что могут и дальше добиваться прогресса в военном отношении, мы не видим жизнеспособного пути к переговорам, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — сказала она.

Хэйнс также высказала мнение, что в ближайшие несколько месяцев ситуация на Украине «может развиваться в более непредсказуемом направлении и потенциально привести к эскалации».

В свою очередь, временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в интервью порталу «Факты ICTV» 14 мая заявила, что Вашингтон может поддержать мирное соглашение между Москвой и Киевом, только если оно будет приемлемым для Украины.

«Не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Ибо это неприемлемый вариант… Я бы хотела, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения, которое Украина признала бы приемлемым», — подчеркнула она.

«Совершенно несамостоятельны»

Зависимость Киева от западных партнёров в вопросе заключения мира с Россией подтверждают и опрошенные RT эксперты.

«Без советов Лондона и Вашингтона Киев ничего делать не будет, потому что они совершенно несамостоятельные игроки, неспособные принимать решения и командовать своими же вооружёнными силами. И то, что украинская сторона приостановила переговоры, — это их проблемы, потому что им давали множество различных вариантов на переговорах и даже пытались идти им навстречу», — сказал в беседе с RT эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

Также по теме «Нужен длительный конфликт»: как Запад препятствует политическим договорённостям между Россией и Украиной Страны НАТО прилагают все усилия, чтобы помешать политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава российского МИД Сергей...

Однако, подчеркнул он, не в интересах коллективного Запада, чтобы эта «самоубийственная война» прекращалась.

Его мнение разделяет и правовед Вадим Егоров, отмечая, что Соединёнными Штатами и их союзниками Украина рассматривается лишь как оружие против РФ.

«Украина — это разменная монета, полигон для борьбы с Россией», — считает аналитик.

В том же ключе высказался и политолог Юрий Бондаренко, подчеркнув, что Киев несамостоятелен в своей переговорной позиции. В свою очередь, Запад в погоне за геополитическими интересами подталкивает Украину к продолжению противостояния с Россией, совершенно не заботясь о том, какую цену Киеву придётся за это заплатить, считает эксперт.

«Западу нужно как можно сильнее ослабить Россию, и украинское благополучие в этом контексте ему совершенно неинтересно. Запад готов продолжать выделять Киеву миллиарды, лишь бы он оставался рычагом давления на РФ. Поэтому ни о каких переговорах там не думают», — пояснил в беседе с RT эксперт.

Он также отметил, что Украине бессмысленно ждать от западных стран тех гарантий безопасности, которые она сегодня требует: в её представлении они должны быть едва ли не аналогичны натовским.

«Но предоставлять гарантии, равносильные Пятой статье устава НАТО, там не станут. Ведь это чревато вступлением в военный конфликт с Россией, чего никому на Западе не хочется. Потому что нет никакой уверенности, что такая война будет выиграна, не говоря уже о глобальной ядерной», — резюмировал Бондаренко.