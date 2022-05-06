«Отсутствие заинтересованности Киева в поиске урегулирования»: в МИД РФ заявили о стагнации переговоров России и Украины
- РИА Новости
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что переговоры России и Украины по поиску мирного урегулирования не развиваются на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву из стран Запада.
Дипломат отметил, что «двуличная политика стран НАТО и ЕС» по этому вопросу продолжает вызывать возмущение.
«На словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают всё, чтобы не допустить этого. Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов», — сказал Зайцев, добавив, что только Вашингтон направил Киеву военной продукции на $3,8 млрд.
Как напомнил Зайцев, на рассмотрении конгресса США находится предложение о помощи Украине в размере $33 млрд. Кроме того, представитель МИД добавил, что в поставках оружия Киеву активно принимают участие Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики.
В МИД подчеркнули, что подобная политика ведёт к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.
«На этом фоне (поставок вооружений Украине. — RT) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — заявил Зайцев.Также на russian.rt.com «Дают в основном то, что собирались списывать»: как Запад продолжает накачивать Украину вооружениями
Он также упомянул, что ряд высказываний украинских чиновников «красноречиво говорят» о нежелании Киева продолжать диалог с Москвой. В частности, Зайцев отметил высказывание президента Украины Владимира Зеленского от 4 мая, согласно которому он не видит перспективы для переговоров.
Представитель МИД РФ также привёл слова председателя СНБО Украины Алексея Данилова, который отверг любую возможность мирного договора с Россией.
«Всё это подтверждает важность реализации задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, защиты от геноцида жителей ДНР и ЛНР и устранения угроз России, исходящих с украинской территории», — заключил Зайцев.
Напомним, 27 февраля НАТО объявило об усилении «политической и практической поддержки» Украины. На тот момент сообщалось, что множество стран — участниц альянса уже осуществили или утверждают поставки вооружения Киеву. Позднее Евросоюз объявил, что профинансирует закупки оружия, предназначенного для Украины.
Затем отдельные государства неоднократно объявляли о поставках оружия Киеву. Наиболее объёмной оказалась помощь США. Глава Белого дома Джо Байден призвал конгресс США одобрить его запрос на предоставление дополнительных средств в размере $33 млрд, большая часть которых должна пойти на военную помощь Украине.
В начале мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь, «принимая решения, которые будут правильными и соразмерными». Наряду с этим британский премьер Борис Джонсон заявил, что правительство Соединённого Королевства готовит пакет военной помощи Киеву на сумму £300 млн.
Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что транспортные средства НАТО, прибывшие с грузом вооружений на Украину, будут рассматриваться российской стороной как цель.
В ходе прошедшего 4 мая селекторного совещания министр отметил, что США и их союзники по НАТО «продолжают накачивать Украину оружием».
«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — заявил Шойгу.
Незадолго до этого на вопрос поставок оружия Киеву из стран Запада также обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат отметил, что жители Украины нуждаются не в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов.