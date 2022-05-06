«Дают в основном то, что собирались списывать»: как Запад продолжает накачивать Украину вооружениями

В финском Минобороны сообщили о планах нарастить военную помощь Украине. Аналогичным образом намерены действовать и другие западные партнёры Киева. Так, Италия планирует поставить установки по нейтрализации огневых точек, а правительство Франции пообещало помогать Киеву «в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной». О подготовке нового пакета военной помощи на сумму £300 млн объявили и в Великобритании. Тем не менее, как отмечают аналитики, пока на Украине не наблюдается большого объёма западных вооружений, поскольку значительная их часть уходит на чёрный рынок. Кроме того, по мнению экспертов, массовый импорт западных вооружений вряд ли сможет повлиять на ход российской спецоперации.

Финляндия направит на Украину ещё больше оружия, сообщили в Минобороны страны.

«По предложению правительства президент республики принял решение, что Финляндия направит Украине больше оборонной помощи. В интересах (успешной. — RT) доставки этой помощи по назначению подробная информация о содержании, способе и сроках её доставки сообщаться не будет», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как уточняется, при принятии решения о дополнительной военной помощи «учитывались потребности Украины и ресурсы Сил обороны» Финляндии.

При этом министр обороны Антти Кайкконен пообещал «наращивать объёмы оборонной помощи, направляемой Украине».

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Данные о намерениях и далее направлять вооружения Киеву поступили и от других стран, в частности от государств — участников НАТО. Так, Италия намерена поставить Украине установки по нейтрализации огневых точек.

Кроме того, на этой неделе Германия заявила, что продолжит снабжать киевский режим оружием, а Франция пообещала помогать «в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной». В Париже уточнили, что Киеву уже было поставлено военное снаряжение на €100 млн. Речь идёт о военной технике и оборудовании «как летального, так и нелетального типа»: защитное снаряжение, оптико-электронные приборы, вооружения и боеприпасы, оружейные комплексы.

О новом пакете военной помощи на £300 млн заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал, что Лондон передаст Киеву радары для обнаружения артиллерии, беспилотники высокой грузоподъёмности для снабжения войск и «тысячи приборов ночного видения».

Джонсон также сообщил, что «в ближайшие недели» Великобритания отправит Украине противокорабельные ракеты Brimstone и самоходные зенитные установки Stormer.

Не намерены прекращать свои поставки и Соединённые Штаты. Президент США Джо Байден на днях в очередной раз призвал конгресс оперативно одобрить его запрос предоставить дополнительные бюджетные ассигнования в размере более $30 млрд — большая часть этих средств должна пойти на военную помощь Украине. По словам американского лидера, с начала спецоперации РФ Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере обороны на сумму более $3 млрд.

Российские десантники демонстрируют противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Плюс к этому значительные поставки со стороны наших союзников и партнёров, а также многие тысячи единиц другого противотанкового и противовоздушного вооружения, вертолётов, бронированной техники, артиллерии, систем береговой обороны», — заявил Байден.

При этом последний пакет военной помощи на $800 млн, о выделении которого объявил президент США, включает предоставление тяжёлого артиллерийского вооружения — десятков гаубиц, а также тактических беспилотников. В Пентагоне сообщили и об отправке на Украину зенитных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Западные поставки

Напомним, 27 февраля, после начала спецоперации России на Украине, в НАТО сообщили, что страны блока усиливают свою «практическую поддержку» Киева. Уточнялось, что «уже осуществили или утверждают» крупные поставки военной техники на украинскую территорию Бельгия, Германия, Греция, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Великобритания, США, Франция, Чехия и Эстония. Говорилось и о том, что Украина уже получила от стран альянса «критически важные вооружения», в том числе зенитные ракеты и ПТРК Javelin.

На следующий день в ЕС заявили, что впервые в истории будут финансировать закупку и поставку оружия, а также оснащения для Украины. Речь шла о сумме в €500 млн «для оказания военной поддержки» Киеву.

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16 марта министры обороны стран НАТО провели встречу, в ходе которой согласились с тем, что поддержка, оказываемая альянсом этой стране, «должна продолжаться, в том числе в виде военных поставок», сообщила пресс-служба блока.

Стоит отметить, что Россия считает западные поставки вооружения Киеву свидетельством прокси-войны Запада с РФ. Об этом, в частности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала. Он также отметил, что западное оружие, которое отправляют на Украину, «будет расползаться» в том числе в страны, «откуда оно сейчас поступает». Кроме того, Лавров допустил, что такие вооружения могут попасть в руки террористов.

Между тем, как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, любой транспорт НАТО, прибывший на территорию Украины с вооружением или материальными средствами для ВСУ, рассматривается РФ «как законная цель для поражения». Об этом он сообщил во время селекторного совещания, добавив, что США и их союзники по альянсу «продолжают накачивать Украину оружием».

«Прекрасный бизнес»

С точки зрения аналитиков, продолжая поставлять вооружения Украине, страны Запада, по сути, «воюют с Россией руками ВСУ».

«США фактически продавили эти поставки стран НАТО и других союзников на Западе. Другой вопрос в том, что объёмы и суммы, которые указываются, не соответствуют тому, что реально доходит до ВСУ. Судя по сводкам, большого объёма западных вооружений на Украине пока не наблюдается. Многое уходит на чёрный рынок, а также уничтожается российскими ВС», — отметил в разговоре с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он считает, что и в Пентагоне, и в НАТО прекрасно отдают себе отчёт в том, что экспортируемые на Украину вооружения с высокой долей вероятности «могут не попасть ВСУ».

При этом он полагает, что экспортируемое на Украину вооружение — «не всегда только старьё или советские образцы».

Разбитая украинская военная техника на территории освобожденного металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе

РИА Новости

© Сергей Аверин

«Западу нужно поддерживать свой ВПК и загружать его заказами. Поэтому попадаются и современные модели. Но об этом известно ВС РФ, у которых есть все средства борьбы с этим оружием. Кроме того, Россия наращивает число беспилотников, а ПВО работает прекрасно», — говорит он.

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С его точки зрения, поставки западного оружия вряд ли смогут значительно повлиять на ход спецоперации.

«Оружие — это важно, но это далеко на всё. Куда больше решают люди, которые умеют им пользоваться, которые могут ориентироваться в рамках сложных систем военного взаимодействия. Тем более Россия эффективно справляется с задачей по подрыву логистической составляющей противника. Каждый удар по военным и транспортным инфраструктурам — это прямая экономия сил и средств», — отметил аналитик.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин в комментарии RT назвал поставки оружия Западом на Украину «утилизацией старья».

«Дают в основном то, что собирались списывать. Ликвидирует это оружие Россия, а Украина останется ещё и должна Западу за него. Прекрасный бизнес для западных партнёров. Та же Финляндия, которая раздумывает о вступлении в НАТО, хочет просто избавиться от своего старого вооружения, которое не подходит под натовские стандарты. Потом страна будет вынуждена покупать оружие НАТО, если всё-таки решится войти в блок», — считает эксперт.

Литовкин также уверен, что никакие поставки западного оружия на Украину не способны «повернуть ход спецоперации».

«Например, гаубицам и танкам нужны боеприпасы. Но сколько Запад успеет их привезти, если РФ начала уже уничтожать транспортную инфраструктуру, по которой это всё доставляется? Второй аспект заключается в том, как западные страны готовят ВСУ к применению своего оружия. За несколько недель можно научить водить танк. Но как с точки зрения тактики и стратегии управлять этими ресурсами, Генштаб Украины не знает, этого не знают и их командиры на местах», — резюмировал аналитик.