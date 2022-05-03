Британский премьер Борис Джонсон пообещал продолжать поставку оружия на Украину

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал украинским депутатам продолжить поставку оружия на Украину.
Британский премьер Борис Джонсон пообещал продолжать поставку оружия на Украину
  • AP
  • © Matt Dunham

В ходе выступления перед Верховной радой по видеосвязи он объявил о подготовке правительством нового пакета военной помощи на сумму £300 млн.

«(Британия передаст. — RT) радары, необходимые для точного наведения на артиллерийские части, обстреливающие ваши города, беспилотники большой грузоподъёмности, чтобы снабжать ваши войска, а также тысячи приборов ночного видения», — цитирует его ТАСС.

26 апреля Министерство обороны России предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу: западные советники в украинских центрах принятия решений не станут проблемой при ответных действиях.

Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи ранее заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.

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