Министерство обороны России предупредило Британию о том, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу: западные советники в украинских центрах принятия решений не станут проблемой при ответных действиях.

«В Минобороны России обратили внимание на заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, что «не обязательно будет проблемой», если предоставленное Великобританией Киеву оружие будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Такое провоцирование в случае попытки реализации подобных ударов со стороны Украины «немедленно приведёт к пропорциональному ответу», подчеркнули в министерстве.

«Находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия», — заявило Минобороны.

Ранее стало известно, что власти Великобритании в рамках очередного пакета военной помощи направят на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы.

Также британская сторона передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak.