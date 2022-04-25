Британия передаст Украине зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak

Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Я могу объявить перед палатой, что мы безвозмездно передадим Украине небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для этих зенитных ракет [Starstreak]», — приводит ТАСС слова Уоллеса на выступлении в палате общин.

По его словам, установки Strormer усилят потенциал ВСУ в борьбе с воздушными целями.

Ранее стало известно, что власти Великобритании в рамках очередного пакета военной помощи направят на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы.