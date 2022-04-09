Британия направит на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы

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Власти Великобритании в рамках очередного пакета военной помощи направят на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Британии Бориса Джонсона.
Британия направит на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы
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«Премьер-министр представил новую (программу. — RT) военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных систем для поддержки Украины в текущей критической фазе», — говорится в сообщении.

Также Джонсон сообщил о предоставлении Украине дополнительных кредитных гарантий в размере $500 млн по линии Всемирного банка.

Ранее Джонсон заявил, что британские власти направят Киеву оружие на сумму £100 млн, в том числе ракеты для ПЗРК Starstreak.

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