Джонсон анонсировал дополнительные поставки оружия Киеву на сумму £100 млн

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Британские власти направят Киеву оружие на сумму £100 млн, в том числе ракеты для ПЗРК Starstreak, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон анонсировал дополнительные поставки оружия Киеву на сумму £100 млн
  • AP
  • © Frank Augstein

«Сегодня я могу объявить, что Великобритания дополнительно направит Вооружённым силам Украины военную технику на сумму £100 млн, в том числе больше зенитных ракет Starstreak... и ещё 800 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов», — сказал он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, слова премьера приводит The Guardian.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.

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