Пентагон: Украине передали 25 тысяч зенитных комплексов
- globallookpress.com
Об этом он сказал на бюджетных слушаниях в американском сенате.
«Они очень, очень благодарны за 60 тыс. противотанковых... и около 25 тыс. систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединёнными Штатами, нашими союзниками и партнёрами», — цитирует его РИА Новости.
По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.
Ранее сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок военной помощи на Украину. Этот документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.