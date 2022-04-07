Пентагон: Украине передали 25 тысяч зенитных комплексов

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.

Об этом он сказал на бюджетных слушаниях в американском сенате.

«Они очень, очень благодарны за 60 тыс. противотанковых... и около 25 тыс. систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединёнными Штатами, нашими союзниками и партнёрами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.

Ранее сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок военной помощи на Украину. Этот документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.