Посол России призвал Британию направить на Украину гумпомощь вместо вооружений

Передача Лондоном вооружений Украине не повлияет на ситуацию в Донбассе, вместо этого британским властям следовало бы направить Киеву гуманитарную помощь. Об этом заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

По его словам, передача небольшого количества вооружений не сможет оказать существенного влияния на ситуацию в Донбассе.

«По-моему, гораздо лучше было бы, если бы в Британии перешли к гуманитарной помощи и вливаниям в плохо себя чувствующую экономику Украины, а не тратили деньги на эти железки», — приводит РИА Новости заявление Келина в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что власти Великобритании в рамках очередного пакета военной помощи направят на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы.