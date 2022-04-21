Посол России призвал Британию направить на Украину гумпомощь вместо вооружений
- Gettyimages.ru
По его словам, передача небольшого количества вооружений не сможет оказать существенного влияния на ситуацию в Донбассе.
«По-моему, гораздо лучше было бы, если бы в Британии перешли к гуманитарной помощи и вливаниям в плохо себя чувствующую экономику Украины, а не тратили деньги на эти железки», — приводит РИА Новости заявление Келина в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что власти Великобритании в рамках очередного пакета военной помощи направят на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы.