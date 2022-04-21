Посол России призвал Британию направить на Украину гумпомощь вместо вооружений

Короткая ссылка
Передача Лондоном вооружений Украине не повлияет на ситуацию в Донбассе, вместо этого британским властям следовало бы направить Киеву гуманитарную помощь. Об этом заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Посол России призвал Британию направить на Украину гумпомощь вместо вооружений
  • Gettyimages.ru

По его словам, передача небольшого количества вооружений не сможет оказать существенного влияния на ситуацию в Донбассе.

«По-моему, гораздо лучше было бы, если бы в Британии перешли к гуманитарной помощи и вливаниям в плохо себя чувствующую экономику Украины, а не тратили деньги на эти железки», — приводит РИА Новости заявление Келина в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что власти Великобритании в рамках очередного пакета военной помощи направят на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить