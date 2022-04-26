Минобороны Британии заявило, что поставит Украине ракеты Brimstone

Британия через несколько недель сможет поставить Украине ракеты Brimstone, заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи.

«Мы ожидали, что министр обороны вернётся с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель», — сказал Хиппи в парламенте, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Украина в последнее время просила поставить оперативно-тактические ракеты повышенной дальности для поражения наземных целей.

26 апреля Министерство обороны России предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу: западные советники в украинских центрах принятия решений не станут проблемой при ответных действиях.