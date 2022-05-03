«Подтверждает агрессивный курс»: почему Вашингтон заявил о поддержке любых решений Финляндии о вступлении в НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает натовскую политику «открытых дверей», а также идеи включения в альянс Финляндии, заявили в Белом доме. Таким образом там ответили на вопрос, считает ли президент США расширение НАТО эффективным шагом для преодоления вызовов в сфере безопасности, которые якобы исходят от России. Между тем в Пентагоне сообщили, что в свете потенциального вступления Финляндии и Швеции в НАТО в перспективе Вашингтон готов обсуждать потребности двух стран в сфере обороны более основательно. По мнению экспертов, США своими заявлениями о поддержке любых решений Финляндии о вступлении в альянс, а также аналогичными намёками в адрес Швеции подтверждают агрессивный курс блока на расширение и приближение вплотную к границам России.

Президент США Джо Байден поддерживает политику «открытых дверей» НАТО, в том числе планы Финляндии подать заявку на вступление в альянс. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Таким образом она ответила на вопросы о вступлении финской стороны в блок и о том, считает ли президент США дальнейшее расширение НАТО эффективным шагом для преодоления вызовов в сфере безопасности, которые якобы исходят от России, или же «потенциально провокационной мерой».

«Президент поддерживает натовскую политику «открытых дверей», поддерживает тех, кто стремится вступить, подать заявку на вступление в альянс, а также (поддерживает. — RT) роль НАТО в принятии соответствующих решений», — отметила Псаки.

Она также заявила, что США поддерживают политику НАТО в отношении тех, «кого интересует возможность вступить в альянс, кто стремится к этому и соответствию критериям для вступления».

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«И мы определённо поддерживаем любые решения финских лидеров и других сторон о подаче соответствующей заявки», — подчеркнула представитель Белого дома.

Между тем в Пентагоне отметили, что в свете потенциального вступления Финляндии и Швеции в НАТО в перспективе Вашингтон готов обсуждать потребности двух стран в сфере обороны более основательно. Так, пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби ответил на вопрос во время брифинга о возможности предоставления гарантий безопасности этим государствам.

«Мы регулярно взаимодействуем с обеими странами. И со Швецией, и с Финляндией у нас отличные партнёрские отношения в сфере обороны. И мы уверены, что если дела пойдут в таком направлении, то наши тесные отношения на уровне вооружённых сил, пожалуй, позволят нам перейти к более основательному обсуждению их оборонных потребностей», — заявил Кирби.

Между тем союзники США по НАТО выражают разнонаправленные мнения относительно вступления Финляндии и Швеции в блок. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержит эти две страны, если они решат стать частью альянса. В то же время президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

«Не принесёт дополнительной безопасности»

Напомним, о намерении Финляндии и Швеции вступить в НАТО летом текущего года сообщила британская газета The Times 11 апреля со ссылкой на неназванных американских чиновников. Как отмечается, соответствующую заявку в июне подаст сначала Хельсинки, а затем аналогичный шаг предпримет и Стокгольм. В статье сообщается также, что членство двух этих государств в НАТО расширит возможности блока, в первую очередь в разведывательной сфере и по части усиления военно-воздушных сил.

Как заявили в Кремле в тот же день, дальнейшее расширение Североатлантического альянса «не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент».

«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На следующий день финское издание Iltalehti опубликовало интервью с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая заявила, что обсудит со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО, на встрече в Стокгольме 13 апреля.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин

AP

© Thanassis Stavrakis

После этих переговоров пресс-служба финского правительства сообщила, что Марин рассказала Андерссон об отчёте по безопасности, в котором оцениваются последствия возможного членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.

28 апреля Марин сообщила, что Финляндия в ближайшее время решит, подавать ли заявку на членство в НАТО. По её словам, нынешнее тесное сотрудничество страны с блоком даёт ей прекрасную возможность на присоединение, сообщает пресс-служба финского правительства.

В тот же день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок примет Финляндию и Швецию в свой состав «с распростёртыми объятиями», если они подадут соответствующую заявку. По его словам, обе страны — «очень тесные партнёры» НАТО, вооружённые силы которых «соответствуют стандартам» альянса.

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29 апреля глава МИД Швеции Анн Линде заявила в эфире финского телеканала MTV, что её страна пока не приняла решение относительно вступления в НАТО. По её словам, обсуждение этого вопроса в шведском парламенте всё ещё продолжается. Линде также сообщила, что предварительная работа по вопросу присоединения к альянсу завершится до 13 мая.

По данным газеты Ilta-Sanomat, президент Финляндии Саули Ниинистё намерен объявить о своей позиции по членству страны в НАТО не позднее 12 мая. При этом Марин планирует изложить своё мнение относительно аналогичного вопроса 14 мая, пишет издание.

Как заявил спикер финского парламента Матти Ванханен, этот орган власти может согласовать решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО уже 16 мая.

«Мало что приобретут»

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, Белый дом своими заявлениями о поддержке «любых» решений Финляндии о вступлении в НАТО, а также «аналогичных намёков в сторону Швеции» подтверждает агрессивный курс альянса на расширение и приближение вплотную к границам России.

«НАТО — это уже не региональный блок, а глобальный военно-политический союз, который может вмешаться в ситуацию в любой точке мира», — заявил аналитик в комментарии RT.

По словам Подберёзкина, вероятное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет означать для России значительное увеличение совместных границ с блоком.

«Особенно морские пути тут имеют большое значение. Северная часть Финского залива и Балтика будут контролироваться НАТО. Если вспомнить Вторую мировую войну, то именно Финляндия смогла запереть Финский залив. Если этот берег становится враждебным для РФ, то говорить о выходе российского флота из Финского залива в Балтику и дальше практически невозможно», — отметил эксперт.

Штаб-квартира НАТО

AFP

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Подберёзкин добавил, что включение Финляндии и Швеции в альянс может крайне негативно отразиться и на системе международной безопасности.

«Это будет угрозой для мировой стабильности и создаст дополнительную напряжённость между Россией и НАТО», — сказал он.

По мнению политолога Александра Асафова, Вашингтон и НАТО, делая такие заявления относительно вступления Финляндии и Швеции в блок, действуют вопреки озвученным Россией предложениям по гарантиям безопасности.

«Если смотреть с точки зрения обещаний нерасширения НАТО на восток, то нынешняя ситуация для РФ очень чувствительная, и в альянсе, а также в США об этом знают. Но состоится ли вступление Финляндии и Швеции в блок, пока неясно. Если страны всё-таки решатся подать свои заявки в этом месяце, то вердикт по ним могут вынести уже на июньском саммите НАТО в Мадриде. Однако ведущую роль тут сыграет Вашингтон», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как отметил, в свою очередь, Подберёзкин, США и НАТО давно развивали отношения с Финляндией и Швецией, поэтапно «втягивая в оборонное взаимодействие эти две страны».

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«За последние годы с финнами и шведами по линии США и альянса было подписано множество соглашений. В частности, в начале марта блок договорился с Хельсинки и Стокгольмом усилить координацию и обмен информацией. Всё это делалось, чтобы широкая западная коалиция вышла за пределы рамок НАТО. Альянс и дальше будет действовать в таком же ключе, приближаясь к границам РФ», — сказал эксперт.

При этом Подберёзкин назвал «большим вопросом» то, насколько велико желание Швеции и Финляндии попасть в блок.

«Пока эти страны формально не члены НАТО, у них нет и жёстких обязательств перед блоком по оборонному совместному сотрудничеству и унификации вооружений. Швеция и Финляндия достаточно самостоятельны и производят хорошее оружие без посторонней помощи. Если они вступят в блок, то им придётся ориентироваться на натовское вооружение. Ну и, конечно, они откажутся от плюсов своей политики нейтралитета, но мало что приобретут», — считает аналитик.

В свою очередь, как отметил Асафов, в Швеции и Финляндии реакция общества на инициативы вступления в блок показывает, что по этому вопросу нет единства.

«Вступая в НАТО и начиная создавать угрозу безопасности России, эти страны столкнутся с крайне неприятными для себя последствиями. Москва ответит на данную меру. И это создаст больше проблем для Финляндии, поскольку она находится близко к РФ, оборонная логика которой будет перестроена, исходя из возможного нападения со стороны нового члена альянса», — сказал эксперт.

Подберёзкин также заявил, что сейчас Финляндии и Швеции «никто не угрожает», а потому целесообразность их вступления в блок неочевидна.

«Это прекрасно понимают финны и шведы. Там есть влиятельные силы, которые будут против присоединения к НАТО», — отметил эксперт.

Впрочем, Подберёзкин считает, что спрогнозировать перспективы вступления Финляндии и Швеции в НАТО достаточно трудно.

«В этих странах есть различные политические силы. Но главное тут то, что для обоих государств от присоединения к блоку будет намного больше минусов, чем плюсов. Между Россией и этими государствами за десятилетия сложились вполне рабочие отношения, и всё это будет поставлено на совершенно другую основу», — заключил аналитик.