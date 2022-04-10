«Давно следует этой стратегии»: почему НАТО хочет полномасштабного развёртывания постоянных сил на восточном фланге

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Ирина Таран, Максим Лобанов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс разрабатывает планы по полномасштабному развёртыванию постоянных военных сил на восточном фланге, чтобы в будущем противостоять «российской агрессии». По его словам, Североатлантический блок находится «в процессе фундаментальной трансформации», которая будет отражать «долгосрочные последствия» действий Москвы. Столтенберг добавил, что в восточной части альянса под непосредственным командованием НАТО уже находятся 40 тыс. военнослужащих. По мнению экспертов, прикрываясь российской угрозой, натовское руководство намерено укрепить позиции блока у границ РФ, что только повысит градус напряжённости в регионе.
«Давно следует этой стратегии»: почему НАТО хочет полномасштабного развёртывания постоянных сил на восточном фланге
  • Символика НАТО
  • AFP
  • © Emmanuel DUNAND

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Telegraph заявил, что на фоне спецоперации РФ на Украине альянс разрабатывает планы по полномасштабному развёртыванию постоянных военных сил на восточном фланге, чтобы в будущем противостоять «российской агрессии».

По его словам, Североатлантический альянс «находится в процессе фундаментальной трансформации», которая будет отражать «долгосрочные последствия» действий Москвы.

«То, что мы сейчас наблюдаем, — это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Ввиду этого мы попросили наших военачальников представить варианты так называемой перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Ожидаю, что руководство альянса примет решения по этому вопросу в рамках предстоящей июньской встречи на саммите НАТО в Мадриде», — заявил Столтенберг.

Сообщая о планах «перезагрузки» Североатлантического блока, он отметил, что в настоящее время в восточной части НАТО под непосредственным командованием альянса уже находятся 40 тыс. военнослужащих — почти в десять раз больше, чем до начала спецоперации России на Украине.

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Как пишет The Telegraph, в рамках масштабной «перезагрузки» относительно небольшое присутствие «сил прикрытия» на восточном фланге альянса будет заменено силами, «достаточными для отражения попытки вторжения» в страны НАТО, граничащие с Россией.

«В случае нападения на такие страны, как Латвия и Эстония, у которых с Россией есть общая граница, подкрепления были бы вызваны из всех стран альянса. Но теперь в НАТО намерены обеспечить такое масштабное постоянное присутствие на своём восточном фланге, которое само по себе позволило бы защитить альянс от нападения России», — отмечает издание.

Журналисты The Telegraph также напомнили, что в прошлом месяце Великобритания анонсировала планы удвоить численность своих войск в Восточной Европе и направить новый контингент в Болгарию, после того как «руководство НАТО договорилось продолжить укрепление восточного фланга альянса против российской агрессии».

«Но заявление Столтенберга указывает на то, что альянс готовится пойти (в этом вопросе. — RT) ещё дальше», — отмечают журналисты.

Ранее, 24 марта, главы государств и правительств НАТО выступили с совместным заявлением о единстве в своей решимости противостоять «попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности», а также о намерении оказывать «скоординированное международное давление» на РФ.

«В ответ на действия России мы ввели в действие планы обороны НАТО, развернули подразделения Сил реагирования НАТО и разместили контингент из 40 тыс. военнослужащих на нашем восточном фланге наряду со значительными военно-воздушными и военно-морскими силами и средствами под непосредственным командованием НАТО при поддержке национальных развёртываний членов НАТО. Мы также создаём четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — говорилось в заявлении.

  • Саммит глав государств и правительств НАТО 24 марта
  • AFP
  • © Thomas COEX

Кроме того, главы государств и правительств Североатлантического альянса заявили о намерении «развивать полный спектр боеготовых сил и средств, необходимых для обеспечения убедительного сдерживания и обороны».

Агрессивные намерения

Стоит отметить, что НАТО неоднократно сообщало о планах укрепить свой восточный фланг, причём ещё до начала спецоперации России на Украине.

Так, 24 января на сайте альянса был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось, что страны блока приводят свои силы в боевую готовность и направляют дополнительные корабли и истребители «для развёртываний НАТО в Восточной Европе, укрепляя осуществляемые Североатлантическим союзом сдерживание и оборону».

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Однако в Москве обратили внимание на то, что НАТО начало усиливать восточный фланг ещё до объявления своего решения. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ещё до принятия решений об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось, там образовывался достаточно мощный кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО», — отметил Песков.

Позднее, 1 апреля, в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь российского президента заявил, что в ответ на усиление позиций НАТО вблизи российских границ Минобороны РФ работает над планом по увеличению и укреплению военного потенциала на западных рубежах страны.

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всём — так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — подчеркнул Песков.

«Накал напряжённости»

НАТО продолжает активное укрепление своего восточного фланга, и сейчас Столтенберг говорит об очередном значительном усилении позиций блока, отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«И эти планы альянсу будет легче реализовать на фоне антироссийской истерии на Западе. Как и раньше, такие меры носят откровенно антироссийский характер. До спецоперации РФ на Украине НАТО тоже укрепляло своё присутствие в Восточной Европе, но старалось это особо не афишировать», — напомнил эксперт.

  • Американские военные в Польше
  • AFP
  • © Brendan SMIALOWSKI

Сейчас же о подобных намерениях в блоке говорят открыто, прикрываясь пресловутой «российской угрозой», ставшей ключевым элементом, благодаря которому НАТО до сих пор существует, уверен Блохин.

«Целесообразность наличия этого альянса теперь более активно обосновывается «российской угрозой» и самим существованием РФ. Главная цель блока — это сдерживание России. Сейчас НАТО хочет укрепить свои позиции у российских границ и ещё больше увеличить в этом регионе градус напряжённости», — констатировал аналитик.

При этом Блохин напомнил, что Россия неоднократно пыталась договориться с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток.

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«Москва приложила для этого все усилия, неоднократно призывала США и НАТО сесть за стол переговоров и договориться в рамках диалога по вопросам безопасности. Однако альянс отказался развивать эту тему. Вместо конкретных решений на благо международной стабильности в блоке велись разговоры о том, что это якобы оборонительный союз. Но в итоге мы видим, как альянс увеличивает своё присутствие на восточном флаге и планирует заниматься этим и дальше, но теперь уже речь идёт о постоянном контингенте», — сказал эксперт.

По мнению Блохина, всё это лишь усугубит ситуацию в области мировой безопасности, а также может спровоцировать РФ на ответные шаги.

«В данном контексте крайне актуальны намерения России продолжить добиваться от США и НАТО гарантий безопасности. Если стороны будут вести переговоры по этому треку, это поможет снизить накал напряжённости, которую так тщательно культивирует НАТО. Диалог в такой ситуации просто необходим для поддержания стабильности во всём мире», — считает аналитик.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин напомнил, что именно действия НАТО по наращиванию своей военной инфраструктуры и присутствия у российских границ послужили главной причиной, по которой РФ выступила с рядом предложений в адрес США и альянса о гарантиях и мерах обеспечения безопасности.

«Блок на протяжении долгих лет следует стратегии по продвижению на восток. Москва неоднократно подчёркивала, что крайне обеспокоена таким развитием событий. Но сейчас альянс хочет развернуть свои силы в этом регионе на постоянной основе, что позволило бы ему вести наступательные действия. Это долгосрочная стратегия, которая сейчас абсолютно ясна и получила подтверждение в словах Столтенберга», — заявил эксперт в комментарии RT.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг
  • Gettyimages.ru
  • © Andreas Gora - Pool

Подберёзкин считает, что разработка НАТО планов по полномасштабному развёртыванию постоянных военных сил на восточном фланге свидетельствует о подготовке альянса «к возможному конфликту с РФ на европейском театре военных действий».

«Блок неслучайно повышает свою военную активность у российских границ. Такая тенденция наблюдалась и раньше, но сейчас она приобретает всё более яркие формы, получив своё развитие под предлогом мнимой «угрозы» со стороны России. Но в Минобороны РФ оценивают риски и готовы к возможным провокациям со стороны НАТО», — отметил аналитик.

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