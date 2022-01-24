«Создать информационный фон»: как Британия обвинила Россию в планах сформировать марионеточное правительство на Украине

МИД Великобритании занимается дезинформацией, утверждая, что Россия якобы рассматривает возможность привести к власти на Украине лояльное Москве правительство во главе с экс-депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Там отметили, что распространение подобной информации ведёт к эскалации напряжённости вокруг Украины и призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность. Посольство РФ в Соединённом Королевстве, в свою очередь, подчеркнуло, что Лондон видит «свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений». Однако на публикацию Форин Офис отреагировали в Совете нацбезопасности США, заявив, что подобные планы вызывают «глубокое беспокойство». Эксперты считают, что Лондон пытается следовать в фарватере политики Вашингтона, поддерживая информационную кампанию против Москвы.

Министерство иностранных дел Великобритании распространяет дезинформацию, утверждая, что Россия якобы рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного ей правительства во главе с бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины», — подчеркнули в МИД.

В связи с этим в ведомстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и «перестать распространять чушь». С аналогичным обращением выступило посольство России в Соединённом Королевстве.

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надёжных гарантий европейской безопасности», — говорится в заявлении дипмиссии.

Публикация МИД Великобритании о «намерениях» России в отношении правительства Украины, промаркированная МИД РФ как фейк

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Кроме того, в посольстве отметили, что заявления британских властей относительно приписываемой России политики в отношении Украины обусловлены геополитическими факторами.

«Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», — цитирует ТАСС представителя российского диппредставительства.

Тем не менее, вице-премьер Великобритании Доминик Рааб в комментарии телеканалу Sky News пригрозил Москве серьёзными последствиями, если она попытается установить в Киеве «марионеточный режим». Вместе с тем он назвал маловероятной отправку британских войск для защиты Украины в случае «российского вторжения». По его словам, Лондон и так участвует в программах по подготовке украинских военных.

В поддержку кампании

Публикация о «намерениях» России появилась на сайте Форин Офиса 22 января. В ней утверждается, что Мураев — не единственный украинский политик, с которым якобы поддерживают контакты российские спецслужбы. Среди них называются Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010—2014 годах; Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012—2014 годах, исполнявший в 2014-м обязанности премьер-министра; Андрей Клюев, первый вице-премьер Украины в 2010—2012 годах и глава администрации экс-президента страны Виктора Януковича; Владимир Сивкович, бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Некоторые из них контактируют с сотрудниками российских спецслужб, которые в настоящее время причастны к планированию нападения на Украину», — утверждалось в публикации.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

AP

© Olivier Douliery

В этой связи глава МИД Лиз Трасс заявила, что данная информация «проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет получить представление, о чём думает Кремль».

При этом на днях министр попала в неловкую ситуацию: выступая с речью в Сиднее, она отметила, что Украина и раньше знавала вторжения «от монголов до татар». В связи с этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова сначала поинтересовалась у главы дипломатии Соединённого Королевства: «Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар?», а затем британскому МИД посоветовали «сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

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Вместе с тем в США уже отреагировали на публикацию Форин Офиса. О «глубоком беспокойстве» в связи с этим заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Непроверенные данные

По мнению политологов, МИД Великобритании в своих «разоблачениях» действует довольно грубо, не удосуживаясь проверять публикуемую информацию. Так, в Лондоне назвали предполагаемым кандидатом на должность нового президента Украины Евгения Мураева, который находится под санкциями РФ. На этот факт указал и сам политик в беседе с украинским порталом «СТРАНА.ua».

«Я с 2018 года под санкциями России… У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину», — сказал Мураев.

Здание МИД Великобритании

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© Alex Segre

А в комментарии британской газете The Daily Telegraph он высказал предположение, что таким образом кто-то хочет закрыть принадлежащий ему телеканал «Наш».

«Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть ещё один независимый канал», — допустил политик.

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Мураев стал депутатом Рады в 2012 году. Он входил в состав фракции «Оппозиционного блока» и «Оппозиционного правительства» в качестве министра экономического развития и торговли. Позднее покинул фракцию из-за идеологических разногласий. Был одним из создателей и главой политсовета партии «За жизнь», в сентябре 2018 года вышел и из неё. Ему принадлежал украинский информационный канал NewsOne, который Мураев продал в октябре того же года народному депутату Тарасу Козаку. Сейчас Мураев возглавляет партию «Наши».

Под санкциями РФ Евгений Мураев находится с декабря 2018 года в связи «с недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины». Несмотря на это Sky News утверждает, что нынешняя публикация МИД Великобритании основана на рассекреченных разведданных, при этом страна их происхождения не уточняется.

В ожидании провокаций

Стоит отметить, что Форин Офис выступил с порцией бездоказательных обвинений практически после того, как Мария Захарова выразила предположение, что Вашингтон и Киев могут готовить провокации в преддверии Олимпиады в Пекине.

«Ждём провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», — написала дипломат накануне в своём Telegram.

Этому предшествовала публикация агентства Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Игр, которые стартуют 4 февраля. По словам Захаровой, судя по американским СМИ, Россия «давно должна была «напасть», а она всё никак «не нападёт».

В связи с этим дипломат назвала наводящим на размышления создание в СМИ информационного фона — от «общего нагнетания до фейков и вбросов», визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину и бойкотирование американским руководством Олимпиады в Китае.

Символика зимней Олимпиады в Пекине

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© Ng Han Guan

Официальный представитель МИД напомнила, что схожая обстановка наблюдалась и в преддверии вооружённого конфликта Грузии и Южной Осетии в августе 2008 года.

«Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 г. под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своём докладе от 30 сентября 2009 г. постановила: войну начала Грузия», — подчеркнула Захарова.

Поддержание истерии

Опрошенные RT эксперты считают, что новый вброс со стороны Великобритании стал попыткой поддержать информационную кампанию, развёрнутую США. Тем более, что распространяемым Вашингтоном «разоблачениям» верят всё меньше.

«Тема «российской агрессии» уже поднадоела общественности, людям не интересно так долго слушать истории про то, что вот-вот начнётся вторжение, которое всё никак не начинается. Внимание общества требуется вновь завоёвывать, поэтому и придумываются подобные теории, которые начинают активно обсуждаться в прессе», — пояснил политолог Александр Асафов.

Схожего мнения придерживается эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков. Он полагает, что нынешняя кампания уже переросла в настоящую информационную войну, в которой идут в дело даже такие грубо сфабрикованные фейки.

«Британия всячески помогает США манипулировать не только сознанием западной общественности, но и разворачивать пропагандистские кампании на территории России и постсоветского пространства», — рассказал Ермаков.

Он также отметил, что нынешняя отработка темы планируемого «вторжения» на Украину ведётся в том числе для укрепления антироссийского фундамента в преддверии саммита НАТО в Мадриде, где будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса.

«Исходя из обсуждений внутри самого блока, а также в экспертном сообществе, можно утверждать, что речь пойдёт о более активных действиях НАТО в так называемых серых зонах, к которым относится и Украина. Для этого сейчас и поддерживается тема якобы возможной российской агрессии, чтобы колеблющиеся члены альянса не возражали против дальнейшего расширения блока по нужным США направлениям», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, Александр Асафов предположил, что Евгений Мураев был случайным образом выбран британцами в качестве «пророссийского» кандидата.

«Там могло быть любое имя. Сегодня фамилия Медведчук уже не работает, поэтому и нашли ему достойную, как показалось Лондону, альтернативу», — пояснил аналитик.

По его словам, нынешний вброс — часть обширной информационной кампании по дискредитации России в ожидании письменного ответа по гарантиям безопасности, который Вашингтон должен передать Москве на следующей неделе.

«Все подобные заявления нужны для выстраивания напряжённого контекста вокруг встреч на высшем уровне, которые идут между Россией и США, Россией и НАТО», — резюмировал Асафов.