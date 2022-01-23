Посольство России призвало Лондон прекратить риторические провокации по поводу Украины

Посольство России в Великобритании призвало Лондон прекратить глупые и опасные риторические провокации по поводу Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской дипмисии.

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надёжных гарантий европейской безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что власти России якобы намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.