Экс-депутат Рады Мураев прокомментировал заявление Британии по поводу власти на Украине

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Экс-депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев в разговоре с изданием«Страна.UA» ответил на заявление МИД Великобритании, в котором его бездоказательно объявили «пророссийским лидером в Киеве».

Об этом информирует РИА Новости.

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с (лидером политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором — RT) Медведчуком», — сказал он.

Мураев добавил, что активы его семьи в России находятся под арестом.

«Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства», — подытожил он.

Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позднее в Белом доме выразили беспокойство по поводу заявлений Британии о планах России по Украине.

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